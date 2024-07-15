CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin endişelerini dile getirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Ötanazi kararının verilmesi için yerel yönetimlere yetki verilmesi, bu kararın nasıl ve kimler tarafından verileceği konusunda belirsizlikler yaratmaktadır. Bu konuda, uzman veteriner hekimlerin görüşleri alınmalı ve karar süreçleri şeffaf olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Başkanlığına sunulan sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin birçok açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiğini ancak bu kontrolün ötanazi yoluyla sağlanmasının uygun bir yaklaşım olmayacağını savunan Adem, "Yasa teklifi, sokak hayvanlarının varlığının yarattığı psikolojik etkilerden bahsetmekte ancak hayvanların ötanazi ile öldürülmesinin toplumda yaratacağı derin üzüntüyü göz ardı etmektedir. Bu durum, toplumsal barışı ve ruh sağlığını olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut hayvan bakımevlerinin kapasiteleri göz önüne alındığında, sahipsiz hayvanların tamamının bu merkezlerde barındırılmasının gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını kaydeden Erhan Adem, şöyle devam etti:

"Belediyelerin, bakımevlerini artırma hedefi iyimser bir yaklaşımdır, ancak bu sürecin idari ve mali açıdan sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüpheler bulunmaktadır. Ötanazi kararının verilmesi için yerel yönetimlere yetki verilmesi, bu kararın nasıl ve kimler tarafından verileceği konusunda belirsizlikler yaratmaktadır. Bu konuda, uzman veteriner hekimlerin görüşleri alınmalı ve karar süreçleri şeffaf olmalıdır."