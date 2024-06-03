CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Market raflarındaki enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Market raflarındaki enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Market raflarındaki enflasyonla TÜİK\'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin olarak market raflarındaki enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamlarının birbirini tutmadığını belirtti. Özellikle gıda, sebze, meyve ve tarım-hayvancılık sektörlerindeki fiyat artışlarının vatandaşın belini büktüğünü ifade eden Adem, hayat pahalılığının devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, artan fiyatlar nedeniyle gelir seviyesi düşük hanelerde sağlıklı beslenme imkanının azaldığını ve temel besin maddelerine bile ulaşmanın zorlaştığını söyledi. Adem, hükümetin tarım ve gıda politikalarında eksiklikleri olduğunu ve acil önlemler alması gerektiğini belirtti.

03.06.2024 14:28
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Market raflarında yaşanan enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor. Özellikle gıda, sebze, meyve ve tarım-hayvancılık sektörlerindeki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. İşin özeti, hayat pahalılığı doludizgin devam ediyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in bugün açıkladığı verilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜİK verilerine göre, bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünler arasında et, meyve, sebze ve süt ürünlerinin yer aldığını belirten Adem, şunları kaydetti:

"Gıda fiyatlarındaki bu artış vatandaşların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkiliyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) raporuna göre, 2017-2018 döneminde kişi başı yıllık sebze tüketimi 283,1 kilogramken bu miktar 2022-2023 döneminde 261,7 kilograma düşmüş durumda. Meyve tüketiminde de benzer bir düşüş yaşanıyor. 2010 yılında nüfusun yüzde 57'si her gün en az bir kez meyve tüketirken 2022'de bu oran yüzde 36 buçuğa inmiş durumda. Bu veriler, bireylerin ve ailelerin sağlıklı bir yaşam sürmek için yapması gereken harcamaların ne kadar arttığını gözler önüne seriyor.

Market raflarında yaşanan enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor. Özellikle gıda, sebze, meyve ve tarım-hayvancılık sektörlerindeki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. İşin özeti, hayat pahalılığı doludizgin devam ediyor. Gelir seviyesi düşük hanelerde sağlıklı beslenme imkanı ciddi şekilde azalmış durumda. Artan fiyatlar nedeniyle aileler, temel besin maddelerine bile ulaşmakta zorlanıyor. İktidarın tarım ve gıda politikalarındaki eksiklikleri gıda güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Hükümetin bu alanda acil önlemler alması ve kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Aksi takdirde ülkedeki milyonlarca kişinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi tehlikeye girecek."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olarak açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Market raflarındaki enflasyonla TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor - Son Dakika
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