CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Orman Yangınları İçin Önlem Paketi Hazırladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, artan orman yangınları ve bu yangınların doğaya verdiği onarılamaz zararların azaltılması için önlem paketi hazırladı. Alınması gereken önlemleri sıralayan Adem, "Her il için yangın eylem planları yapılmalı ve gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolü çok kritik noktadır" dedi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, artan orman yangınları ve bu yangınların doğaya verdiği onarılamaz zararlar karşısında yapılacak çalışmalarla ilgili önlem paketi açıkladı. Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri ve yangın sonrası yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu noktasından yola çıkarak ülke genelinde orman yangınları konusunda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatılması gerekiyor. Her il için yangın eylem planları yapılmalı ve gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolü çok kritik noktadır."

Yangın söndürme ekipleri ve ekiplerdeki işçi sayısının artırılması gerektiğini belirten Adem, ekiplere yerel halktan kişilerin alınmasını, İŞKUR üzerinden alımlar yapılmamasını önerdi. Ayrıca, yangın işçilerinin süresiz çalıştırılması, yanmaz kıyafet ve malzeme temin edilmesi ve sürekli eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yangınların büyümesinde koordinasyonsuzluğun büyük bir etken"

Yangınların büyümesinde koordinasyonsuzluğun büyük bir etken olduğunu belirten Adem, yangın eylem planları çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması gerektiğini söyledi. Orman mühendislerinin eğitimine de değinen Adem, fakültelerde yeterli sayıda ve uzmanlaşmış kadro bulunmadığını, mezun olan personelin orman yangınları konusunda yeterli eğitim almadığını belirtti.

Orman muhafaza memurlarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Erhan Adem, mesleki eğitimlerinin sürekli ve güncel olmasının önemine dikkat çekti. Her türlü arazi koşullarına uyumlu, su taşıyabilen ve yangınlara hızlı ulaşarak ilk müdahaleyi yapabilen arazözlerin sayısının ve arazözlerde görev alacak işçi sayısının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Yangın gözetleme kulelerinin tekrar işler hale getirilmesi ve son teknoloji cihazlarla donatılması gerektiğini ifade eden Adem, yangın havuzları ve su tankerlerinin sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Telsiz sistemlerinin geliştirilmesi, araç ve seyyar telsiz sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Adem, yangın helikopterlerinin ve yangın söndürme uçaklarının yüksek maliyetle kiralanması yerine satın alınmasını önerdi. Yerli pilotların kullanılması gerektiğini vurgulayan Adem, yangın söndürme uçaklarının gövdeden su alan amfibik modellerinin tercih edilmesi gerektiğini de kaydetti.

"İlk müdahalesi yapılan hayvanlar kurtarma ve rehabilitasyon merkezine uygun donanıma sahip araçlarla nakledilmelidir"

Yangın emniyet yolları ve şeritlerinin dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini ifade eden Adem, orman ekosistemini bozmadan bu yolların ve şeritlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi. Yaşlı ormanlar içerisindeki yangın şeritlerinin otlatmaya açılarak hem diri örtü temizliğinin sağlanması hem de hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarında gönüllülerin ve mükelleflerin rolünün önemli olduğunu belirten Adem, gerekli eğitimlerin verilmesi ve yangınlarda geri planda kalmaları gerektiğini ifade etti. Gönüllülerin araziyi iyi biliyorsa rehberlik hizmeti vermesinin ve destek amaçlı kullanılmasının önemine de dikkat çekti.

Adem, "Korunan alanlarda çıkabilecek yangınlar için hayvanlar (evcil olanlar da dahil) için ilk müdahaleyi yapacak şekilde donanıma ve personele sahip ekipler kurulmalıdır. İlk müdahalesi yapılan hayvanlar kurtarma ve rehabilitasyon merkezine uygun donanıma sahip araçlarla nakledilmelidir" dedi.