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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Tarım sektöründe çiftçilere nakit destek verilmeli - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Tarım sektöründe çiftçilere nakit destek verilmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım sektöründe çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin nakit olarak verilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığını belirterek, desteklerin çiftçilere nakit olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

03.04.2024 13:22  Güncelleme: 13:44
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım sektöründe çiftçiye verilen mazot ve gübre desteğinin nakit olarak verilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığını belirterek, "Bu yanlıştan vazgeçilmeli. Destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmelidir. Bu, tarım sektörünün kalkınması ve çiftçilerimizin biraz olsun rahatlaması için elzemdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin mazot ve gübre desteğiyle ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Adem, şunları söyledi:

"Sayın Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yılın destekleme ödemelerinin yapılacağını söyledi. Ancak mazot ve gübre desteği maalesef çiftçimize nakit olarak verilmiyor. Çiftçilerimiz zorlanıyor. Deniyor ki anlaşmalı gübre bayilerimize, anlaşmalı petrol istasyonlarına veya tarım kredi kooperatiflerine gideceksiniz, ihtiyacınız olan mazot ve gübreyi alacaksınız, bankalar kartlarla oraya ödeme yapacaklar. Bu ödeme tamamen yanlış bir uygulamadır. Zor koşullar altında ezilen çiftçiye bir zorluk daha getiriyorsunuz. Çiftçimizin nakit paraya, tohuma, ekipman ihtiyacı var. Çiftçimizin tarla icarlamaya nakit ihtiyacı var. Siz çiftçimizi zorlayamazsınız. Gübre alın, mazot alın diyemezsiniz. Çiftçiye nakit ödemesini derhal bankalardan yapınız."

Konuyla ilgili ayrıca yazılı açıklama da yapan Adem, tarım sektörünün ülkedeki en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ancak, son zamanlarda mazot ve gübre desteği konusunda yaşanan sorunlar çiftçilerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Çiftçiler, tarımsal üretimlerini sürdürebilmek için mazot ve gübre gibi temel girdilere ihtiyaç duyarlar. Ancak, bu desteklerin çiftçilere mal olarak verilmesi, yani sadece gübre ve mazot alımıyla sınırlı olması, çiftçilerin büyük bir mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Bu parayı çekemeyen çiftçiler, başka ihtiyaçlarını karşılamak için kullanamıyorlar. Sadece Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarında, gübre satan bayilerden mal olarak gübre ve mazot alabiliyorlar."

"ÜRETİCİLER KURUMLAR ARASINDA MEKİK DOKUYOR"

Mazot ve gübre desteğinin mal olarak ödenmesiyle ilgili çiftçilere net bir açıklama yapılmamasının büyük bir karmaşaya ve mağduriyete yol açtığını belirten Erhan Adem, üreticilerin bakanlık, il ve ilçe müdürlükleri, akaryakıt istasyonları-bayiler ve Ziraat Bankası şubeleri arasında sürekli mekik dokuduğunu ifade etti. Adem, şunları kaydetti:

"BU YANLIŞTAN VAZGEÇİLMELİ"

"Kimi çiftçi desteklerin ödenmediğini iddia ederken, kimi çiftçi ise ödenen desteği kullanamadığını belirtmektedir. Bu durum, tam bir karmaşaya ve güven eksikliğine neden olmaktadır. Çiftçi, makine, yedek parça, ilaç, traktörün aküsü, yağı, lastiği gibi diğer ihtiyaçlarını neden bu destekle karşılayamazlar? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yanlıştan vazgeçilmeli. Destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmelidir. Bu, tarım sektörünün kalkınması ve çiftçilerimizin biraz olsun rahatlaması için elzemdir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Tarım sektöründe çiftçilere nakit destek verilmeli - Son Dakika

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