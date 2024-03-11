CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı\'na tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya; "Siz önce küçülen tarımdan bahsedin. Büyük başarılara imza atmış olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gölge etmeyin yeter" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a destek isterken "İstanbul, dünyanın gözünün üzerinde olduğu şehir, artık yanan metrobüsleri, otobüsleri ve trafiği söylemiyorum" ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki gösterdi.
Adem'in bugün yaptığı açıklama şöyle:
"Sayın Bakan, siz önce 0.2 küçülen tarımdan bahsedin. Siz önce neden mercimek ihracatında Avrupa şampiyonuyken şimdi ithal eder duruma geldik, onun cevabını verin. '600 bin sığır ithal edeceğiz' dediniz. 'Kilosunu 3.90 dolardan satacağız' dediniz, çiftçiye 6 dolardan satıyorsunuz. Siz bunun cevabını veriniz. Mera alanlarını mera kapsamı dışına çıkarıp GES Projesi kapsamında şirketlere sattınız. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olduk, halkımız gıdaya ulaşmakta zorluk çekti. Siz bunun cevabını veriniz. Büyük başarılara imza atmış olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na gölge etmeyin yeter."
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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