CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı\'na tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya; "Siz önce küçülen tarımdan bahsedin. Büyük başarılara imza atmış olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gölge etmeyin yeter" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a destek isterken "İstanbul, dünyanın gözünün üzerinde olduğu şehir, artık yanan metrobüsleri, otobüsleri ve trafiği söylemiyorum" ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki gösterdi.

Adem'in bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Bakan, siz önce 0.2 küçülen tarımdan bahsedin. Siz önce neden mercimek ihracatında Avrupa şampiyonuyken şimdi ithal eder duruma geldik, onun cevabını verin. '600 bin sığır ithal edeceğiz' dediniz. 'Kilosunu 3.90 dolardan satacağız' dediniz, çiftçiye 6 dolardan satıyorsunuz. Siz bunun cevabını veriniz. Mera alanlarını mera kapsamı dışına çıkarıp GES Projesi kapsamında şirketlere sattınız. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olduk, halkımız gıdaya ulaşmakta zorluk çekti. Siz bunun cevabını veriniz. Büyük başarılara imza atmış olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na gölge etmeyin yeter."