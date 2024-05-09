CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde yaşanan hırsızlık olayı üstü örtülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde yaşanan hırsızlık olayı üstü örtülmeye çalışılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Türkiye Milli Botanik Bahçesi\'nde yaşanan hırsızlık olayı üstü örtülmeye çalışılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde yaşanan 3 milyon liralık bakır kablo hırsızlığı olayının üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. Adem, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

09.05.2024 11:37
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde kuruma ait 3 milyon liralık bakır kablonun çalındığını ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını söyledi. Adem, "Böylesine büyük çaplı bir hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Yok, öyle yağma, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde yaşanan hırsızlık olayını gündeme getirdi. Adem, "İddialara göre, kuruma ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındı ama Bakanlık'tan hala bir ses çıkmıyor. Böylesine büyük çaplı bir hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Bize gelen bilgilere göre, bu hırsızlık olayının üstü örtülmeye çalışılıyormuş. Takipçisi olacağız. Yok, öyle yağma, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Adem'in açıklaması şöyle:

"Kayıtlı mülkün çalınmasının ardından, personelin iki hafta boyunca işe gelmesine izin verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı izlenimini vermekte ve ciddi bir yolsuzluk sorununa işaret etmektedir. Personelin işe gelmesine engel olunması sonucu meydana gelen iş gücü kaybı, kuruma ayrı bir maddi ve işleyişsel zarar vermiştir. Bu durum, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelmekte ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Olayın boyutları göz önüne alındığında, kurumda ciddi güvenlik zafiyetleri olduğu açıkça görülmektedir. Daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı bilinmektedir."

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adem, konunun takipçisi olacaklarını ve peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız. Tarım sektörünün ülke ekonomisi için hayati önemi göz önüne alındığında, bu tür olayların sektöre ve tarımsal faaliyetlere büyük zarar verdiği açıktır. Yaşanan hırsızlık skandalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştır. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise, hırsızlık olayından kimlerin haberi olduğu ve bu skandalın arkasında kimlerin olduğudur. Bu sorunun yanıtı alınmadığı sürece Bakanlığın daha fazla zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde yaşanan hırsızlık olayı üstü örtülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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