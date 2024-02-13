CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen\'den Çöpler Altın Madeni açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde gerçekleşen siyanürlü toprak kaymasına ilişkin; "Bu facianın sorumluluğu yalnızca göstermelik olarak bazı kişilere ait olarak anlatılamayacak. Her aşamada duyulmayan bütün uyarıların, bütün haykırışların, bütün haklı kaygıların siyasi ve insani sorumluluğu da omuzlarınızdadır. Bugün soruşturma başlattıklarını ve sorumluları bulacaklarını söyleyen Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Siz o soruşturmaya önce Murat Kurum'dan ve kendinizden başlayın" dedi.
CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde gerçekleşen toprak kayması hakkında açıklamalarda bulundu. İktidarın uyarılara kulaklarını tıkadığını dile getiren Gökçen şunları söyledi:
"Yöre halkı, mühendisler, akademisyenler, TMMOB yetkilileri, Barolar Birliği ve daha binlerce insan bu madenin yol açacağı tehlikeler konusunda yıllardır çırpındı. Çıkar uğruna vatan topraklarını satanlar ise her zaman olduğu gibi yine kulaklarını tıkadı. Üstüne bir de siyanür sızdırdığı bilinen bu madenin milyonlarca dolar borcunu sildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siyanür ve ihmalle ilgili sorulan sorulara cevap vermek yerine 'Bana gelen bir şey yok, bunu ortaya çıkartacak Yılmaz Tunç' diyerek sorumluluğundan kaçıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili dört savcı görevlendirdiğini söylüyor.
21 Haziran 2022 tarihinde bir siyanür sızıntısı iddiası üzerine Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23-24 Haziran 2022 tarihinde tesiste denetim yaptı. Siyanür içerikli solüsyonun saha dışına aktığı kabul edilerek para cezası uygulandı. Düzenlemeler yapılması için maden kapatıldı ancak çok kısa bir süre içinde tekrar faaliyete geçti. Murat Kurum, Kanadalı şirkete kapasite artışı için izin verdi ve maden alanı 3 kat artırıldı. Tüm bunlara rağmen kapasite artışı veren Murat Kurum'u da soruşturmadan olayı inceliyoruz diyemezsiniz. Dün 'kıymayın efendiler' diyen köylüleri jandarmaya dövdürürken bugün o köylüler 'kıydınız efendiler' diyerek enkaz başında akrabalarını, arkadaşlarını bekliyor. Soruyoruz: İliç'ten sızan siyanürün Fırat'a ve Fırat'tan Basra Körfezine sızmaması, İliç'in Çernobil olmaması için alınacak acil önlem planınız var mı?
Bu facianın sorumluluğu yalnızca göstermelik olarak bazı kişilere ait olarak anlatılamayacak. Her aşamada duyulmayan bütün uyarıların, bütün haykırışların, bütün haklı kaygıların siyasi ve insani sorumluluğu da omuzlarınızdadır. Bugün soruşturma başlattıklarını ve sorumluları bulacaklarını söyleyen Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Siz o soruşturmaya önce Murat Kurum'dan ve kendinizden başlayın."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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