CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeni yargı paketini eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen iktidarın hazırladığı yeni yargı paketini eleştirdi. Teklifte kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda iktidarın hazırladığı yargı paketinin görüşmeleri sürüyor. Komisyonda kanun teklifiyle ilgili görüşlerini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, teklifle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeleri eleştirdi. Yapılmak istenilen düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade eden Gökçen şunları söyledi:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılmak istenen düzenlemeye göre özel kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarılması konusunda açık rıza kuralına ciddi istisnalar getiriyorsunuz. Bu istisnaların gerçekleşip gerçekleşmediğine nasıl karar verilecek? Hiçbir şekilde belirtmiyorsunuz. Örneğin sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi amacıyla veri paylaşımının gerekli olması ne demektir? Veri işlemenin dini amaçla kurulan bir vakfın ve derneğin mevcut veya eski üyelerine yönelik olması ne demektir? Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına izin veren düzenlemede yeterlilik kararı neye göre verilecek? Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin mevzuatına göre bir işlem yapılacak. Uluslararası bir mevzuattan bahsetmiyoruz. Mütekabiliyet ilkesi de her durumda dikkate alınmıyor. Kişisel verilerin yurt dışına ve şirketlere aktarılması bu kadar muğlak koşullara bağlanabilir mi?"

Bu getirdiğiniz teklif birçok açıdan Anayasa'nın 20. Maddesine aykırıdır. Madde 20 şunu söylüyor: "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, bu verilere erişme, bunların silinmesini talep etme, bunların amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar."

Şimdi bu kanun teklifinizi okuyoruz. Hangi verinin nasıl işleneceği, hangi verinin nasıl yurt dışına aktarılacağı, hangi ölçütlerin dikkate alınacağı belli değil.

Yeterlilik kararı için teklifte sayıyorsunuz, kurumdan görüş, "ihtiyaç duyulması durumunda" alınıyor, bu ihtiyaç duyulması neye göre olacak, belirsiz; "öncelikle dikkate alınacak" bazı hususlar sayılmış, yani başka hallerde de yeterlilik kararı verilebileceği anlaşılıyor. Belirsizlik taşıyan bir düzenleme, "Avrupa Birliği yolu açıldı" müjdeleriyle haber yapılıyor.