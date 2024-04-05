CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Avukatlar Günü'nde yargı bağımsızlığının önemini vurguladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Avukatlar Günü'nde yargı bağımsızlığının önemini vurguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüksek yargının siyasi taraflaşmalara konu olduğu dönemde savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin öneminin arttığını belirtti. Binici, adliyelerde yaşanan para ve rüşvet skandalları, yargı bağımsızlığının rafa kalkması gibi sorunlara dikkat çekerek, avukatların demokratik hukuk devletinin devamı için yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Binici, cezaevindeyken milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay'a da destek mesajı verdi.

05.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle "Yüksek yargı mensuplarının liyakate göre değil siyasi taraflaşmayla seçildiği, adliyelerde para ve rüşvet skandallarının yaşandığı, yargı bağımsızlığının rafa kalktığı, yüksek yargının siyasi taraflaşmalara konu olduğu bu dönemde savunma hakkı ve avukatlık mesleği her zamankinden daha önemli hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Binici, "Adaletin tesis mekanizması olan adliyelerde yaşananlar iktidarın hukuk sistemimizi getirdiği hali gözler önüne sermektedir. Yüksek yargı mensuplarının liyakate göre değil siyasi taraflaşmayla seçildiği, adliyelerde para ve rüşvet skandallarının yaşandığı, yargı bağımsızlığının rafa kalktığı, yüksek yargının siyasi taraflaşmalara konu olduğu bu dönemde savunma hakkı ve avukatlık mesleği her zamankinden daha önemli hale gelmiştir" dedi.

"SAVUNMA DEMEK AVUKAT DEMEKTİR"

"İddia, hüküm ve savunma yargı sacayağının olmazsa olmazıdır" diyen Binici, şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin tecelli etmesi ancak savunma ile mümkündür. Savunma demek, avukat demektir. Avukatlarımızın çabaları demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin devamı için de yaşamsal önemdedir. Savunmanın ruhunu bedene kavuşturan avukatlar; eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından iddia makamıyla eşitliğine kadar büyük sorunlar yaşamaktadır. Bununla birlikte avukatlara karşı şiddet vakaları, avukatlara uygulanan vergi adaletsizliği ve en önemlisi çoklu baro uygulaması iktidarın mesleğimize sistematik saldırılarından sadece bazılarıdır. Burada esas hedef ise mesleğimizle özdeşleşmiş hukuksuzluğa ve yasaklara karşı direnme gücüdür."

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Binici, "31 Mart günü oy verme saatinden sonuçların YSK sistemine girilmesine ve itiraz süreçlerine kadar seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için meslektaşlarım büyük sorumluluk aldı. Ülkemizin her bir yanında meslektaşlarımın varlığı seçim gününü başarıyla atlatmamızı sağladı" dedi.

"CAN ATALAY, YÜREĞİNDE ADALET DUYGUSU TAŞIYAN HERKESİN GÖZÜNDE HATAY MİLLETVEKİLİDİR"

Binici, cezaevindeyken 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçilen ancak daha sonra milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay'a da destek mesajı verdi. Binici, "Can Atalay tüm Hataylıların, meslektaşlarının ve yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkesin gözünde Hatay Milletvekilidir. Meslektaşımızın cezaevinden çıkıp esas yeri olan TBMM'de görevini yapamaması demokrasi ayıbı ve bir Anayasasızlaştırma sürecinin parçasıdır" dedi.

Binici, açıklamasında "Bu duygu ve düşüncelerle; birey hak ve özgürlüklerinin savunulması, hukukun üstünlüğünün var olabilmesi için özveriyle durmaksızın çabalayan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Avukatlar Günü, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Avukatlar Günü'nde yargı bağımsızlığının önemini vurguladı - Son Dakika

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