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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kahramanmaraş'ta deprem konutları hala tamamlanmadı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kahramanmaraş'ta deprem konutları hala tamamlanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kahramanmaraş\'ta deprem konutları hala tamamlanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 'kitlesel bitirilmiş konut projeleri bulunmadığını' savundu. Karabat, hükümetin depremzede vatandaşlara söz verdiği kalıcı konutları henüz tamamlayamadığını belirtti. Depremzedelere satılacak deprem konutlarının fiyatlarıyla ödeme planının da henüz belli olmadığı ifade edildi.

01.02.2024 17:32
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen "kitlesel bitirilmiş konut projeleri bulunmadığını" savundu.

Karabat, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini, hükümetin depremzede vatandaşlara söz verdiği kalıcı konutları henüz tamamlayamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, kalıcı konutların bir yıl içinde tamamlanacağını, TOKİ eliyle 200 bin konutun kentlerde, 70 bin konutun ise kırsalda inşa edileceğinin açıklandığını dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Daha sonra 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu açıklandı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kitlesel bitirilmiş konut projeleri yok. Şubat ayı içinde, yerel seçim malzemesi olarak 20-30 bin civarında konut teslim edilecek. 872 bin bağımsız bölüm olduğu düşünüldüğünde, yüzde 5'i bile bir yıl içinde yapılmadı. Erdoğan, genel seçim öncesinde bize yönelik 'Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.' demişti. Kimin depremzedelerin umutlarıyla oynadığı ortaya çıktı."

Hükümetin depremzedeleri yardıma muhtaç bıraktığını; hala çadırlarda, konteynerlerde yaşam savaşı veren yurttaşların umutlarıyla oynandığını savunan Karabat, depremzedelere satılacak deprem konutlarının fiyatlarıyla ödeme planının da henüz belli olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Karabat, Kahramanmaraş, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kahramanmaraş'ta deprem konutları hala tamamlanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kahramanmaraş'ta deprem konutları hala tamamlanmadı - Son Dakika
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