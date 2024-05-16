CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kamuda tasarruf saraydan başlamalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kamuda tasarruf saraydan başlamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kamuda tasarruf saraydan başlamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığını savunarak, sarayın harcamalarının arttığını belirtti. Bulut, sarayın harcamalarının enflasyon karşısında maaşları eriten vatandaşlar için adaletsizlik olduğunu ifade etti ve kamuda tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 10:35
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamuda tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmadığını savunarak, "Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz." ifadesini kullandı.

Bulut, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin nisan ayı harcamasının geçen yıla göre 8 katına çıktığını öne sürdü.

Külliyede, geçen yıl nisanda 198 milyon 560 bin lira, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcandığını ileri süren Bulut, "Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı." iddiasında bulundu.

Bulut, "Kamuda tasarruf sarayın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken sarayın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor." görüşünü paylaştı.

Kamuda tasarrufun başını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çekmediği takdirde hiçbir kurumun söz konusu genelgeye uymayacağını ifade eden Bulut, "Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Burhanettin Bulut, Saray, Politika, Güncel, Son Dakika

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