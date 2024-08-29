CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon muhasebesi kararını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon muhasebesi kararını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon muhasebesiyle ilgili yeni kararına tepki gösterdi. Karabat, beyanname süresinin uzatılması ve enflasyon muhasebesinden kısmen vazgeçilmesini eleştirerek, mali müşavirlerin mağduriyet yaşadığını belirtti.

29.08.2024 14:49
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon muhasebesiyle ilgili yeni kararına ilişkin "Beyanname süresini bir kez daha uzatarak tarihe geçtiniz. Bütün beyannameler son aşamaya gelmişken yeni bir tebliğ taslağı yayınlayarak enflasyon muhasebesi uygulamasından kısmen vazgeçtiğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu hangi akla hizmet ediyor bilmiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi mükelleflerine ilişkin yeni bir düzenlemeye giderek, 1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti getirirken, beyanname süresini de 6 Eylül'e uzattı. Konuyla ilgili açıklama yapan kendisi de yeminli mali müşavir olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, mali müşavirlerin son dakika düzenlemeleri ile ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi. Enflasyon muhasebesinde plansızlığın bedelini mali müşavirlerin ödememesi gerektiğini kaydeden Karabat'ın açıklaması şöyle:

"Aylardır anlattık dinlemediniz. Muhataplarıyla görüştük, söyledik, dinlemediniz. ve son kez atılan beyanname süresini bir kez daha uzatarak tarihe geçtiniz. Mali müşavirler, ticari hayatın erken risk uyarıcılarıdır. Onları dikkate almadınız. Oysa söylenen şeyler sizlere gerçekleri anlatıyordu. ve mali müşavirlerle birlikte çalışanların günlerce, gecelerce ailelerini görmeden tatillerini bırakarak enflasyon muhasebesi uygulamasıyla çalıştılar, emek verdiler. ve siz bütün beyannameler artık vermişken ve son aşamaya gelmişken yeni bir tebliğ taslağı yayınlayarak enflasyon muhasebesi uygulamasından kısmen vazgeçtiğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu hangi akla hizmet ediyor bilmiyoruz. Bunun sorumluları kim bilmiyoruz. Bu hangi istikrarlı bir mali sistemin ürünü olabilir açıkçası hiç anlamıyoruz. Yaptığınız iş bilmezliğin, yaptığınız kötü uygulamaların sorumluları kim kamuoyuyla bir kez daha paylaşın.

Son olarak yayınladığınız taslaktaki uygulamanın da ihtiyari ve tercihe bırakılmasını sağlayın bu problemi geçici olarak çözün, kalıcı olarak ise enflasyon muhasebesi uygulamasının yıllık yapılmasını sağlayın. ve bu iş düzene girsin. Bu konunun iş bilmez sorumlularını da kamuoyuyla paylaşın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon muhasebesi kararını eleştirdi - Son Dakika

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