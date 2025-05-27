CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: "hiçbir Anayasa Esnetile Esnetile Yönetim Biçimine Dönüştürülemez. Erdoğan Aday Olamaz" - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: "hiçbir Anayasa Esnetile Esnetile Yönetim Biçimine Dönüştürülemez. Erdoğan Aday Olamaz"

27.05.2025 17:35
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Hiçbir ekonomik kriz sonsuza dek sürdürülemez, hiçbir anayasa esnetile esnetile yönetim biçimine dönüştürülemez. Erdoğan aday olamaz. Ekonomik enkaz ise artık inkarla değil, sandıktan çıkacak yeni iktidar ile aşılabilir" ifadesini kullandı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Hiçbir ekonomik kriz sonsuza dek sürdürülemez, hiçbir Anayasa esnetile esnetile yönetim biçimine dönüştürülemez. Erdoğan aday olamaz. Ekonomik enkaz ise artık inkarla değil, sandıktan çıkacak yeni iktidar ile aşılabilir" ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylık açıklamasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik kapasitesi milletimiz için vazgeçilmez bir hazinedir" ifadesini kullandı. Çelik'in sözlerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik kapasitesi milletimiz için vazgeçilmez bir hazinedir' sözleri, aslında yalnızca bir siyasi sadakat beyanı değil; Anayasa'nın açık hükmünü görmezden gelme çabasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olamayacağı, sadece bir anayasal gerçek değil; halkın vicdanında da karşılık bulan bir demokratik gerekliliktir. Siyaset kişilere indirgenemez, hele ki ekonomik çöküşün altında ezilen milyonların sırtından kişisel iktidar tahayyülleri sürdürülemez.

"Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için yapılan bu yorumlar, ekonomik başarısızlığın üzerini örtme gayretidir"

Çelik'in sözünü ettiği 'siyasi birikim', bugün gelinen noktada yüksek faiz-yüksek vergi döngüsünde sıkışmış, kamu kaynaklarının adil olmayan biçimde el değiştirdiği bir tabloyu gizleyemez. Enflasyonun halkı kemirdiği, ücretlerin en temel giderleri karşılayamadığı bir düzende; adaylık tartışmasını kişisel sadakat eksenine sıkıştırmak, siyasal tükenişin ilanıdır. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için yapılan bu yorumlar, sadece bir Anayasa tartışması değil; aynı zamanda ekonomik başarısızlığın üzerini örtme gayretidir.

Türkiye'de enflasyon düşmüyor, milletin umudu buharlaşıyor. Gelir artmıyor, ama faturalar sabaha karşı zamlanıyor. Kasalarda nakit değil, kaygı birikiyor. Ekonomide yön belirlemek yerine, saray koridorlarında Erdoğan'ın üçüncü kez nasıl aday olabileceği üzerine anayasa delik deşik ediliyor. Yönetemeyenler kalkıp rejimi yeniden tasarlamaya soyunmuş durumda. Türkiye'nin derdi sadece faiz değil artık: Bu kadar iflasın üstüne hala bir 'devam filmi' çekmeye çalışan senaristlerin ta kendisi.

"Mesele sadece bir adaylık tartışması değil"

Bu ülkenin gerçek gündemi, üçüncü kez aynı ismin aday olup olamayacağı değil; milyonlarca yurttaşın temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacak durumda olmasıdır. Seçim sandığı, yalnızca Anayasa'nın hükmünü değil; halkın biriken öfkesini ve değişim talebini de hatırlatacaktır. Çünkü mesele sadece bir adaylık tartışması değil, iflas etmiş bir ekonomi yönetiminin yerine toplumun hak ettiği adil düzenin nasıl kurulacağıdır.

Ve unutulmamalıdır ki; hiçbir ekonomik kriz sonsuza dek sürdürülemez, hiçbir anayasa esnetile esnetile yönetim biçimine dönüştürülemez. Erdoğan aday olamaz. Ekonomik enkaz ise artık inkarla değil, sandıktan çıkacak yeni iktidar ile aşılabilir."

Kaynak: ANKA

Yalçın Karatepe, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: 'hiçbir Anayasa Esnetile Esnetile Yönetim Biçimine Dönüştürülemez. Erdoğan Aday Olamaz' - Son Dakika

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