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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Bu ülkenin onurunu ve gururunu sadece 5 milyon Euro için sattılar' - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Bu ülkenin onurunu ve gururunu sadece 5 milyon Euro için sattılar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Suud yetkililerin Atatürk'ü ziyaret etmeyip Türkiye'de kupayı oynatmalarını eleştirerek, 'Bu ülkenin onurunu ve gururunu sadece 5 milyon Euro için sattılar' dedi. Karabat, CHP'li belediyelerin başarısını da vurgulayarak, vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: \'Bu ülkenin onurunu ve gururunu sadece 5 milyon Euro için sattılar\'
30.12.2023 - 19:06,
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Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bu ülkeyi ziyarete geldiklerinde Atatürk'ü, Anıtkabir'i ziyaret etmeyen Suud yetkililerin ülkesinde, bu ülkenin en büyük kupasını oynatmaya kalktılar. Ne için? Sadece 5 milyon Euro için; bu ülkenin onurunu ve gururunu sattılar. ve sadece 5 milyon Euro… Bu ülkeyi yönetenlerin ufku bu kadar dar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ta; Akarçay Görümlü Belediyesi'nin belediye konutları, aşevi ve sosyal hizmet binası açılış törenine katıldı. Karabat, törende yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

"Cumhuriyet kimsesizin kimsesidir. CHP de öyledir. Üşümüşü ısıtan, düşmüşün elinden tutan, yalnıza kardeş olan bir parti olmak durumundayız. Bugün aslında burada yapılan iş tam da bu. Cumhuriyet, kimsesizin kimsesidir lafının bizatihi burada gerçekleştiğini görüyoruz.

Öncelikle geçen hafta kaybettiğimiz Almuslu şehidimizi ve diğer şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum… Tam da bu şehitlerin üzerine, o şehitlerin uğuruna canlarını feda ettiği Atatürk ilkeleri, bayrak, vatan… Bu ülkeyi yönetenler, ondan birkaç gün sonra; bu ülkeyi ziyarete geldiklerinde Atatürk'ü, Anıtkabir'i ziyaret etmeyen Suud yetkililerin ülkesinde, bu ülkenin köklü iki kulübünün, en büyük kupasını oynatmaya kalktılar. Ne için? İnsanların canını verdiği bu ülkede, gencecik askerlerimizin sınır için canını verdiği bu ülkede sadece 5 milyon Euro için; bu ülkenin onurunu ve gururunu sattılar. Oysa Almuslu genç, bu değerler üzerine canını verdi. ve sadece 5 milyon Euro… Bu ülkeyi yönetenlerin ufku bu kadar dar.

CHP'li belediyeler işlerini tıkır tıkır yapıyorlar. Vatandaşın yanında olmaya devam ediyorlar, devam edecekler. Akarçay ve Görümlü, dışarıdan uzakta görünen yerler; ama CHP'li belediyeler sayesinde ne kadar sıcak hale gelmiş. Yanınıza yeni belediyeler eklenecek…

Buraları yaşanacak yerler haline getirip, buralara sahip çıkan sizler; aynı zamanda vatan bekçilerisiniz. İşte bu da büyük bir milliyetçiliktir."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Karabat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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