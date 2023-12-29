CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: İstanbul\'da bir seçime giriyoruz henüz iktidar adayını belirleyemedi, belirleyemiyorlar

HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat Zile'de; "İstanbul'da bir seçime giriyoruz henüz iktidar adayını belirleyemedi, belirleyemiyorlar. Ölçtükleri bütün anketlerde Ankara'da da İstanbul'da da bizim adaylarımızın karşısına koyabilecek, kazanabilecek aday bulamıyorlar. Dolayısıyla 'Nasıl manipülasyon yaparız da bu seçimi kazanabiliriz' noktasına geliyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili Özgür Karabat, bugün Tokat'ta partisinin Zile İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karabat, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE GENELİNDE 254 BELEDİYEMİZ VAR BU SEÇİMLERDE BELEDİYE SAYISINI 400'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

"25 yıl sonra Zile, CHP'li belediyeyle hak ettiği bir yönetim anlayışıyla tanıştı. Bu 25 yılı nasıl onlar iktidarda kaldıysa 25 yıl da biz iktidarda kalacağız. Zile yalnız kalmamalı, Tokat'ta yeni belediyeler eklemeliyiz. İstanbul'daki ya da başka büyükşehirlerdeki belediyelerimizin hizmetleriyle burayı tanıştırmalıyız. Eğer siz buraya 25 yıl daha CHP'li belediye olarak yaşatacaksanız biz de her yıl 25 milyon kaynak sağlarız, bu da bizim Zile'ye hizmetimiz olsun. Zile ve İstanbul artık birbirinden ayrılamaz. Hem doğduğumuz yerlere hem doyduğumuz yerlere sahip çıkacağız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı burada da var, bunu artırarak devam edeceğiz. Türkiye genelinde 254 belediyemiz var bu seçimlerde belediye sayısını 400'e çıkarmayı hedefliyoruz.

"ANKARA'DA DA İSTANBUL'DA DA BİZİM ADAYLARIMIZIN KARŞISINA KOYABİLECEK, KAZANABİLECEK ADAY BULAMIYORLAR"

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde insanlar daha rahat daha huzur içinde ve daha ferah. Bu seçimlerde insanlara diyeceğiz ki; siz artık buralara gelmekten yoruldunuz, biz buraları sizin oralara götüreceğiz. Artık Çekmeköy de Sancaktepe de Başakşehir de Beyoğlu da CHP'li olacak. Her yere CHP'li hizmet anlayışını götürmeye çalışacağız. İstanbul'da bir seçime giriyoruz henüz iktidar adayını belirleyemedi, belirleyemiyorlar. Ölçtükleri bütün anketlerde Ankara'da da İstanbul'da da bizim adaylarımızın karşısına koyabilecek, kazanabilecek aday bulamıyorlar. Dolayısıyla 'Nasıl manipülasyon yaparız da bu seçimi kazanabiliriz' noktasına geliyorlar.

"ŞEHİDİN CENAZESİNİ KÖTÜYE KULLANAN PESPAYE BİR İKTİDAR ANLAYIŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

12 şehidimiz var hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Türkiye'de şöyle bir durum var; şehit evleri hep sıvasız, boyasız, camı penceresi kırık evlerden çıkıyor. Ne yazık ki her şehit cenazesinde şehit tabutunun üstüne elini koyup yarım saat 1 saat iktidar propagandası yapan, kendini anlatan, şehidin cenazesini kötüye kullanan pespaye bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. İstiyorlar ki biz her zaman onların dediklerini yapalım, bu şehitlerin, ailelerinin haklarını savunmayalım. Bu şehitler niye geliyor diye sorgulamayalım istiyorlar. Askere kelle diyen bir anlayışın burada hiç suçu yok mu? Bunlar Habur sınır kapılarını açanlar, TBMM'nin tamamını by-pass edip Oslo görüşmeleri yapanların hiç suçu yok mu? Dolayısıyla biz daha ağır ve ciddiyetli bir bildiri yayınlamayı tercih ettik. AKP'nin yanlış politikaları Türkiye'deki artan şehit sayısının sebebidir. Onların politikasının arkasına dizilmeyeceğiz. Biliyoruz ki gerçek bölünme sebebi AKP.

"KUVVETLİ ÖRGÜTLERİMİZLE, VATANDAŞIMIZIN YÜKSEK DESTEĞİ İLE AKP'NİN BU BASKICI İKTİDARINDAN HEP BERABER KURTULACAĞIZ"

Hiç yorulmadan, büyük bir mücadelenin eşiğindeyiz. Yerel yönetimleri alıp 2028'de partimize ve adayımıza kuvvet taşımak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Geçen seçimde topun direkten döndüğünü düşünüyoruz ama kuvvetli örgütlerimizle, vatandaşımızın yüksek desteği ile AKP'nin bu baskıcı iktidarından hep beraber kurtulacağız. Zile'yi bir kez daha kazanacağımıza inancımız tam. Az önce dedim ya her 25 milyon da bizden size olsun diye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına çok ciddi katkılar sunuyor. Zile'ye de büyük bir katkı sunacak, 20 milyon civarında bir yatırımı da kısa bir süre içinde buraya gelip temeli atacaklar. Zile halkına, belediyemize bu sayede destek olmuş olacağız. Bir daha kazandığımızda bu destekler artarak devam edecektir, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi olacak."