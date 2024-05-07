CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atama kararına ilişkin, "Sadece geçen yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu, bu atama rakamı emekli olan öğretmenlerin bile yerini doldurmuyor." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, yüz binlerce öğretmenin, aylardır beklediği atanma umutlarının kırıldığını, 20 bin atamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öğretmen atamasının sadece öğretmenleri değil, en başta çocuklar ve velileri olmak üzere herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Özçağdaş, "Sadece geçen yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu, bu atama rakamı emekli olan öğretmenlerin bile yerini doldurmuyor. Öğretmenler bu kadar sorunla boğuşurken iktidarın bu sorunları görmezden gelmesi artık tahammül sınırını aşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmenlerin yanında olduklarını bildiren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir okul öğretmensiz kalmayana, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik sömürüsü bitene, mülakatsız atamalar yapılana, öğretmenler hak ettikleri ücretlerle çalışana dek mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta Sayın Yusuf Tekin olmak üzere ilgili tüm kadroların istifasını vermesi artık bir zorunluluk olmuştur. Öğretmenleri ve eğitimi soktuğunuz bu çıkmazdan çıkarmak için burada olmaya devam edeceğiz."