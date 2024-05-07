CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atama kararının yetersiz olduğunu belirterek, geçen yıl emekli olan öğretmenlerin bile yerini doldurmadığını ifade etti. Özçağdaş, öğretmen atamalarının sadece öğretmenleri değil, çocuklar ve velileri de ilgilendirdiğini vurgulayarak, iktidarın bu sorunları görmezden gelmesinin tahammül sınırını aştığını söyledi. Öğretmenlerin yanında olduklarını belirten Özçağdaş, okulların öğretmensiz kalmaması, sözleşmeli öğretmenlik sömürüsünün sona ermesi ve öğretmenlerin hak ettikleri ücretlerle çalışması için mücadele edeceklerini ifade etti.

07.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atama kararına ilişkin, "Sadece geçen yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu, bu atama rakamı emekli olan öğretmenlerin bile yerini doldurmuyor." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, yüz binlerce öğretmenin, aylardır beklediği atanma umutlarının kırıldığını, 20 bin atamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öğretmen atamasının sadece öğretmenleri değil, en başta çocuklar ve velileri olmak üzere herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Özçağdaş, "Sadece geçen yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu, bu atama rakamı emekli olan öğretmenlerin bile yerini doldurmuyor. Öğretmenler bu kadar sorunla boğuşurken iktidarın bu sorunları görmezden gelmesi artık tahammül sınırını aşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmenlerin yanında olduklarını bildiren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir okul öğretmensiz kalmayana, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik sömürüsü bitene, mülakatsız atamalar yapılana, öğretmenler hak ettikleri ücretlerle çalışana dek mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta Sayın Yusuf Tekin olmak üzere ilgili tüm kadroların istifasını vermesi artık bir zorunluluk olmuştur. Öğretmenleri ve eğitimi soktuğunuz bu çıkmazdan çıkarmak için burada olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Suat Özçağdaş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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