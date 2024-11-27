CHP\'den Bakan Tekin\'e Sert Eleştiri

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(AYDIN)- CHP'nin Milli Eğitimden Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, "Çoktan istifa etmesi gereken bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, milletvekillerine, belediye başkanlarına laf yetiştirmekte ve hakaret etmeye çalışmakla meşgul. Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarısız, başarısızlığının yanında en saygısız, en küstah bakanlarından bir tanesi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin Aydın İl Başkanlığı'nın il danışma kurulu toplantısına katıldı. Nevzat Biçer Kültür ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Özçağdaş'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özçağdaş, Aydın İl Danışma Kurulu'nun Türkiye genelinde gerçekleşecek danışma kurulu toplantılarının ilklerinden olduğunu belirterek "Bugünlerden itibaren il il Cumhuriyet Halk Partililer toplanarak geleceği tartışmaya, geleceği planlamaya ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar programını oluşturmaya başlıyorlar. Yolumuz uzun, çok sayıda konu var tartışmamız gereken" dedi. "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidarının yaratmış olduğu çöküntüyle karşı karşıyayız" diyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara yürüyoruz"

"Demokrasiden nasibini almamış, seçmen iradesine saygı duymayan, kazanmadığı belediyelere kayyum yoluyla el koymaya çalışan, yarattığı ekonomik çöküntü konuşulmasın diye Türkiye'nin gündemini her gün değiştirmeye çalışan tamamıyla kendi çıkarları ve dar çevreleri için siyasetlerini sürdürmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar, elindeki araçlarla bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştığını zannediyor olabilir. Ama bütün iradelerin üzerinde olan şey millet iradesidir. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bundan sonraki yapılacak ilk seçimlerde de milletin iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kendilerinden sonra neleri başaracağını da kendi gözleriyle göreceklerdir. Bu iktidara hazırlanmamız gerek. Parti programları tüm dünyada katılımcı bir şekilde hazırlandığında hem uzmanların görüşlerini, hem örgütlerin görüşlerini yansıttığı şekilde yapıldığında çok kıymetli, çok yararlı, çok etkili olabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun yıllardır bu çalışmayı gerçekleştirmemiştik. En son altı siyasi partiyle birlikte oluşturduğumuz bir ortak mutabakat metni var 2023 seçimlerinden önce. Kuşkusuz dönemi koşulları, diğer siyasi partilerin kendi siyasal çizgilerinin etkisiyle bir uzlaşı metni olarak oluşturulmuştu. Şimdi Türkiye İttifakımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara doğru yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ülkedeki yurttaşlarımızın sorunlarını dikkate alarak dünyadaki gelişmelerle birlikte hazırlayacağı çok kıymetli bir doküman olacak. Parti politikamız yeniledikten sonra buradan bir seçim bildirgesi oluşturacağız."

"Eğitim Türkiye'nin en önemli beka sorunu"

Türkiye'nin en temel gündemlerinden birinin eğitim olduğunu belirten Özçağdaş, "Eğitim bir ülkenin geleceğinin kurulması için en temel unsur. Çünkü ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Örneğin bir gün birisi çıkar; 'ben iktisat profesörüyüm, bu işleri ben biliyorum ben' diyebilir. Ekonomiyi mahvedebilir. Sonra birileri geçer, gelir. Rasyonel, irasyonel siyasetler uygular bir yere gidebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. Ama eğitimde kaybettiğimiz her günün on yıllara sari bir karşılığı var. Bu kadar çok nüfusun olduğu, bu kadar çok çocuğun olduğu bir ülkede eğitim Türkiye'nin en önemli beka sorunu denilebilir" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet eğitimini yeniden tesis edeceğiz"

Neredeyse eğitimle ilgili her gün olumsuz gündemin olduğunu ve Milli Eğitim Bakanının istifa etmesi gerektiğini dile getiren Özçağdaş, "Çoktan istifa etmesi gereken bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, milletvekillerine, belediye başkanlarına laf yetiştirmekte ve hakaret etmeye çalışmakla meşgul. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarısız bakanı ama başarısızlık bir veri. Başarısızlığının yanında en saygısız, en küstah bakanlarından bir tanesi. Bugün buraya milli eğtimi konuşmaya gelmedik ama kendi görevim çerçevesinde şunu da söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana çalışacağı konulardan bir tanesi eğitim olacaktır. Ülkenin geleceğini tıpkı Cumhuriyet'in kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi şu dünyada başöğretmen ünvanına sahip tek liderdir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Necati'lerin, Saffet Arıkan'ların, Hasan Ali Yücel'lerin yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyet eğitimini yeniden tesis edeceğiz. Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığını ele geçirmiş olduğu dar kliği de uzaktan hasetle izlemeye devam edecek" diye konuştu.

"AKP iktidarını yaşattığı ve yarattığı tüm huzursuzluklara vereceğimiz mücadele ve emekle son vereceğiz"

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ekonomik enkazın faturasını halka kesmeye devam eden, AKP iktidarının makyajlı, enflasyon rakamlarıyla halkımız kandırılmaya devam ediyor. Geçen hafta ülkemiz genelinde tüm kadrolarımız sahaya inmiş, çarşı, pazar ve kurum ziyaretleri gerçekleştirmiş ve acı bilanço ile karşılaşmıştır. Halkımız sefalet kıyısında yaşam kulacı atmaya devam ediyor. Yaşanan zorlukların derecesiyse her geçen gün artıyor. Halkın vicdanına, dar gelirli halkın çocuklarının geleceğine AKP iktidarından bir darbe daha geçtiğimiz günlerde vuruldu. Çevre Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede kapatılması ve yeni kreşlerin açılmaması talimatı verilmiş. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin açtığı kreşlere göz dikip dar gelirli aileler zor durumda bırakmaktan asla geri adım atmayan bu zihniyeti lanetliyorum. Seçimlerden önce kreş vaadinde bulunan belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilecek diye yaygara yapan ve halkımızı kandırmaktan asla bir adım atmayan AKP iktidarının gözlerini diktiği çocuklarımızın gelişimi ve eğitim için mücadelemize devam edeceğiz. Bizler için çocuklarımızın geleceği çok önemlidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği ve altını çizdiği gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz dar gelirli ailemize kreş açmaya ve çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edecektir. Bozuk ekonomik düzenin yanı sıra halkın iradesine darbe vuran, atadıkları kayyumlar ile adaletsiz düzenin başrolünü kimseyi kaptırmayan AKP iktidarını yaşattığı ve yarattığı tüm huzursuzluklara vereceğimiz mücadele ve emekle son vereceğiz" diye konuştu.