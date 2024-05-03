CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağıyla ilgili, 'Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur.' dedi.

03.05.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağıyla ilgili, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." dedi.

Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekilleri, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yürüyerek burada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 154 bin öğretmen olduğunu belirten Özçağdaş, neredeyse her evde eğitim sürecinin içinde bir yurttaş bulunduğunu ve eğitimin herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Geçen hafta Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan taslağın çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıdığını savunan Özçağdaş, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." diye konuştu.

Eğitimin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu ifade eden Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Bu programa yönelik bir ihtiyaç analizi yapılmamıştır. Nitelikli eğitim sistemlerinde, yeni bir öğretim programı geliştirmek için öncelikle ihtiyaç analizi yapılmalı, eski programlarda aksayan yönler tespit edilmeli ve bunlara yönelik düzenlemeler katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yapılmalıdır. Oysa bu programa temel oluşturan hiçbir ihtiyaç analizi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Çünkü yapılmamıştır. Yalnızca ideolojik gerekçelerle kamunun kaynağı, halkın zamanı, çocuklarımızın geleceği çarçur edilmek istenmektedir.

Nitelikli bir eğitim programının hangi eğitim kurumlarına ve eğitim felsefelerine dayandırıldığının belli olması gerekir. Sunulan taslak program içinde yer alan kavramların tutarlılığı yoktur, kavramlar arası ilişkiler çelişkilerle doludur. Arapça sözcüklerle bezenmiş, anlam bütünlüğünden yoksun, oldukça karmaşık bir ortak metin ve buna bağlı olarak hazırlanan öğretim programlarının uygulanabilirliği de yoktur. Programda sadeleştirilen şeyler de belli. Cumhuriyet değerleri, Atatürk, bilim, sanat ve felsefe."

Özçağdaş, programın bu haliyle Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden vazgeçmeyen AK Parti iktidarının çağ dışı eğitim manifestosu olduğunu ileri sürerek, "Cumhuriyet, aktif sorumlu yurttaşlar yetiştirilmesini isterken iktidar itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmek istiyor. Bu çağ dışı program taslağı da bunun bir eseri olarak karşımızda duruyor. Anayasanın laiklik ilkesinin düpedüz hedef alındığı bu programı tümden reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"Mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerini Cumhurbaşkanıyla paylaşmıştır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü görüşmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Genel Başkanımız, daha önce kamuoyuna vermiş olduğu sözler çerçevesinde atanmayan öğretmenlerimizin, şu anda öğretmenler olarak sorun yaşayan öğretmenlerimizin, mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerini Cumhurbaşkanıyla paylaşmıştır. Bu konuşmalar detaylarıyla birlikte karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin yanı sıra emekliler ve diğer kesimlerin ihtiyaçları da dile getirilmiştir. Mülakata da vurgu yapılmıştır. Mülakatın yapılmaması ve Cumhurbaşkanının seçim döneminde verdiği vaatler doğrultusunda mülakatın kaldırılması yönündeki toplum talebini net bir sorun olarak dile getirmiştir."

"Biz, bu maarif modelini kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de bu eğitim modelini reddettiklerini ifade etti.

Çocukların ihtiyacının bilimsel, laik ve çağdaş eğitim olduğunu söyleyen Emir, "Biz, bu maarif modelinin ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, laikliği yok saymak, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir." dedi.

Milletvekilleri, açıklamanın ardından Bakanlık önünden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement