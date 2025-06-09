CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer'den Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kısa sürede Manisa'ya büyük katkılar sundu. Onurlu duruşunu ve halkına olan bağlılığını asla unutmayacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm Manisa halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Taşcıer'in paylaşımı şöyle:

"Çok üzgünüm. Ne yazık ki Ferdi Başkan'ımızı kaybettik. Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kısa sürede Manisa'ya büyük katkılar sundu. Onurlu duruşunu ve halkına olan bağlılığını asla unutmayacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm Manisa halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."