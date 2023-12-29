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CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel'den dış politika açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel'den dış politika açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP'nin dış politikada daha etkili olacağını belirtti. Uzgel, eleştiriye yetinmek yerine daha aktif ve ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacaklarını söyledi. Hükümetin dış politikasını eleştiren Uzgel, CHP'nin alternatif bir dış politika sunacağını vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel'in son dönemde uluslararası görüşmelerde aktif bir tutum sergilediğini de belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel\'den dış politika açıklaması Açıklaması
29.12.2023 - 12:50,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "CHP dış politikada bundan sonra daha da etkili olacak. Şimdiye kadar eleştiriyle yetindik. Bundan sonra daha aktif, daha görünür, daha ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacak." dedi.

Uzgel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, dış politikada tarihinin en zorlu dönemlerini yaşadığına dikkati çeken Uzgel, "İktidar bizi kendisiyle beraber kendi yaptığı hatalara ortak etmeye, muhalefet olma imkanımızı, kapasitemizi aşındırmaya çalışıyor, her sorunda iktidarın arkasına dizilirsek bu işin içinden çıkamayız. Körlemesine muhalefet de doğru değil, ama her sorunda iktidarın arkasına dizilmek de doğru değil." diye konuştu.

Hükümetin yürüttüğü dış politikaya yönelik eleştirilerde bulunan Uzgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden kişisel bir dış politika yürütüldüğünü ileri sürdü.

"CHP, dış politikada kendini daha fazla gösterecek"

İlhan Uzgel, CHP'nin dış politikaya yönelik çalışmalarıyla ilgili, "CHP dış politikada bundan sonra daha da etkili olacak. Şimdiye kadar eleştiriyle yetindik. Bundan sonra daha aktif, daha görünür, daha ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacak CHP." görüşünü paylaştı.

Yıllardır bulunduğu uluslararası görüşmelerde hep "CHP bu konuda ne diyor, CHP neyi farklı yapacaktı, iktidar olsaydınız orada ne olacaktı, sizin bu konudaki politikanızı hiç bilmiyoruz" denildiğini aktaran Uzgel, "CHP, dış politikada daha fazla var olacak, kendini daha fazla gösterecek. Dış politikada alternatif olduğunu gösterecek." ifadesini kullandı.

Uzgel ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in bu konuda son 1,5 ayda çok aktif bir tutum sergilediğini, uluslararası görüşmeler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk kez bir CHP Genel Başkanı görevdeki bir Alman Başbakanıyla görüştü. İlk kez bir CHP Genel Başkanı bir başka ülkedeki sosyal demokrat partinin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 4 sosyal demokrat parti lideri, bir eski cumhurbaşkanı, bir eski başbakan, bir meclis başkanıyla görüşme yaptı. Çok hızlı bir girişti dış politikaya, yerel seçimlerden sonra bu tempo aynen devam edecek."

Kaynak: AA
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