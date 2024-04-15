CHP Genel Başkan Yardımcısı: Vatandaşın bankalara olan borcu 3,1 trilyon liraya yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, vatandaşın bankalara olan borcunun bu yılın ilk çeyreğinde 341 milyar lira artarak yaklaşık 3,1 trilyon liraya yükseldiğini söyledi. Bulut, "İktidar vekili ıstakoz, vatandaş borçlarını ödeme derdine düştü. Yoksulluğun derinleştiği bu dönemde vatandaş ucuz et kuyruklarında, halk ekmek kuyruklarında inim inim inlerken, iktidar mensupları lüks restoranlarda ıstakoz, Maldivler'de tatil peşinde" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ekonomik kriz ortamında yüksek faiz oranlarına rağmen borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşların tek çaresinin bankalar olduğuna işaret etti. Bulut, vatandaşın, bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle bankalara olan borçlarının mart ayının son haftasında 66,1 milyar lira artarak 3,1 trilyon liraya yaklaştığını kaydetti.
"BATIK KREDİ 197.5 MİLYAR TL"
Aynı haftada tüketici kredilerinin bakiyesinde 11,6 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 54,6 milyar liralık artış yaşandığını belirten Bulut, bireysel kredi borçlarının 1 trilyon 671 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 398 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Tüketicilerin bankalara olan borçlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde 341 milyar lira arttığını kaydeden Bulut, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin 197,5 milyar liraya ulaştığını söyledi.
"AKP ISTAKOZ DEVRİ İLE HATIRLANACAK"
İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 21 milyon 703 bine yükseldiğini kaydeden CHP'li Bulut, şöyle devam etti:
"Yoksulluğun derinleştiği bu dönemde vatandaş et kuyruklarında, halk ekmek kuyruklarında inim inim inlerken, marketlerden ucuz diye çürük sebze meyveyi olgun diye alırken, İstanbul'da yaşayan çocuklar ücretsiz toplu taşıma ile Boğaz'ı ilk kez görebilirken iktidar mensupları lüks restoranlarda ıstakoz, Maldivler'de tatil peşinde. 3Y ile mücadele edeceğim iddiasıyla iktidar olan, sarayda ejder meyveli smoothie, starex eşliğinde aloevera, liçi meyvesi eşliğinde efulili lüks ziyafetler düzenleyen AKP, 'Istakoz Devri' ile hatırlanacak. Bunlar buzdağının sadece görünen yüzü. İnsan 10 bin lira sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden, ay sonunu getiremeyen, borçlarını ödeyemeyen emekçiden utanır."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkan Yardımcısı: Vatandaşın bankalara olan borcu 3,1 trilyon liraya yükseldi - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?