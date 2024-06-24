CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: İktidar, muhtaç olan insanların kredi maliyetine bakma imkanını engelliyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: İktidar, muhtaç olan insanların kredi maliyetine bakma imkanını engelliyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, iktidarın kredi maliyetini arttırarak vatandaşın kredi kullanmasının önüne geçmeye çalıştığını ancak muhtaç olan insanların kredilerin maliyetine bakma imkanına sahip olmadığını söyledi. Karatepe, dar gelirli vatandaşların bankalardaki ek hesaplarının artış tutarına dikkat çekerek, bu hesapları kullanmak zorunda kalan vatandaşların yüksek faizler ödemek zorunda bırakıldığını ve aynı zamanda yüksek oranda vergi ödemek durumunda kaldıklarını belirtti.

24.06.2024 16:43
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, iktidarın kredi maliyetini arttırarak vatandaşın kredi kullanmasının önüne geçmeye çalıştığını ancak muhtaç olan insanların kredilerin maliyetine bakma imkanına sahip olmadıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le 4 saati aşkın bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe düzenlediği basın toplantısında yapılan görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

Dar gelirli vatandaşların bankalardaki ek hesaplarından yaptıkları harcama tutarının yüksek faiz ve vergi oranlarına rağmen arttığını ifade eden Karatepe şöyle konuştu:

"İktidar şöyle düşünüyor, kredinin maliyetini arttırırsak vatandaş kredi kullanmaktan vazgeçer. Oysa biz biliyoruz ki muhtaç olan insan kredinin maliyetine bakma imkanına bile sahip değil. Nereden biliyoruz muhtaç olduklarını? Mesela bu ek hesaplardaki artış tutarına baktık. Faizin bu kadar yükselmiş olmasına rağmen buradaki verginin sayın bakan Şimşek tarafından yüzde 100 arttırılmış olmasına rağmen geçen Temmuz'da bu yapıldı biliyorsunuz. KMH'lardaki biriken borç tutarı 116 milyar liradan 7 Haziran itibarıyla 260 milyar liraya yükselmiş durumdadır. Dolayısıyla vatandaş gerçekten geliri yetmediği için bu hesapları kullanarak yüksek faizler ödemek zorunda bırakılıyor. Benzer şekilde ödediği yüksek faiz üzerinden yüksek oranda vergi de ödemek durumunda kalıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: İktidar, muhtaç olan insanların kredi maliyetine bakma imkanını engelliyor
Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanı, Yalçın Karatepe, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: İktidar, muhtaç olan insanların kredi maliyetine bakma imkanını engelliyor - Son Dakika

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