CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Gazilere Ayrım Yapılmamalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Gazilere Ayrım Yapılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Gazilere Ayrım Yapılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gaziler arasında ayrım yapılmasının doğru olmadığını belirterek, malul sayılmayan 20 bin polis ve askere gazilik unvanı verilmesi ve şeref aylığı bağlanması çağrısında bulundu. Bağcıoğlu, son 7 yılda TBMM'de verilen 16 kanun teklifinin hiçbirinin komisyona gelmediğini ifade etti ve iktidara seslenerek bu konuda adım atmalarını istedi.

03.05.2024 10:37
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gaziler arasında ayrım yapılmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Son 7 yıl içerisinde bu konuda TBMM'de 16 kanun teklifi verilmiş. Özellikle bu 16 kanun teklifinin hiçbirisi komisyona gelmemiş. İktidara buradan sesleniyoruz; malul sayılmayan 20 bin polis ve askerimize daha fazla geç kalmadan hak ettikleri gazilik unvanını verin ve şeref aylığı bağlayarak bu kahramanlarla helalleşin. Aksi takdirde bu vebalden kurtulamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gaziler arasında ayrım yapılmasının doğru olmadığına işaret etti. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını hiçe sayan kahramanlarımız, maalesef hak ettikleri değeri görememektedir. Teröre karşı verilen mücadelede yaralanan, bedenen ve ruhen zarar gören personelin büyük bir kısmı, mevcut mevzuattaki eksiklikler nedeniyle 'gazi' unvanını alamamakta ve büyük bir mağduriyete maruz kalmaktadır.

Teröre karşı verilen mücadelede yaralanan, bedenen ve ruhen zarar gören personelin vazife malullüğünü belirleyen iki bağlayıcı düzenleme bulunmaktadır; TSK Sağlık Yönetmeliği ve SGK'nın Vazife Malullüklerini Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamesi. Ancak bu düzenlemeler, birçok kahramanımızın 'gazi' sayılamamasına neden olmaktadır. Bu düzenlemelerde yer alan hastalıklar ile ilgili ölçütlere uymayan veya belirlenen kıstasın altında kalan personel, 'Malul Sayılmayan Gazi' olarak nitelendirilmekte ve haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bu nedenle terörle mücadelede yaralanan yaklaşık 20 bin asker ve polis, sosyal hak ve yardımlardan faydalanamıyor. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı belli kriterlerlerin altında olduğu için gazi unvanı alamayan polis ve askerlerimiz, aynı çatışmada yaralanan arkadaşları gibi gazi unvanı almak istemektedirler. Bu gazilerimiz, yasal olarak malul gazi kabul edilmedikleri için sosyal hak ve yardımlardan da yaralanamıyorlar. Bu kahramanlarımız, 'ölürsek şehit, yaralanırsak gazi oluruz' anlayışıyla görev yapmış, vatanın bölünmez bütünlüğü için bedenlerini feda etmekten çekinmemişlerdir. Ancak mevcut yönetmelik ve nizamnameler nedeniyle büyük bir mağduriyete maruz kalmaktadırlar.

Son 7 yıl içerisinde bu konuda TBMM'de 16 kanun teklifi verilmiş. Özellikle bu 16 kanun teklifinin hiçbirisi komisyona gelmemiş. İktidara buradan sesleniyoruz; malul sayılmayan 20 bin polis ve askerimize daha fazla geç kalmadan hak ettikleri gazilik unvanını verin ve şeref aylığı bağlayarak bu kahramanlarla helalleşin. Aksi takdirde bu vebalden kurtulamazsınız.

CHP olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bedenlerini feda eden kahramanlarımızın haklarını savunmak, en büyük vazifelerimizdendir. Alınacak bu haklar, onların ailelerine ve evlatlarına bırakacakları en güzel miras olacaktır. Bu mağduriyetin giderilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ve sonuç alıncaya kadar bu meselenin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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