CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Başkan Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarette Şahbaz ve Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlık alanındaki çalışmaları ve yerel yönetimlerde bu çalışmaların uygulanması ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Eskişehir'in örnek bir kent olduğunu ve belediyecilik alanındaki çalışmaların tüm illere yol gösterdiğini söyleyen Şahbaz, Ünlüce'ye çalışmalarında başarılar diledi.