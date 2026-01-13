Niyazi Mete Otizm Merkezi Açıldı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Niyazi Mete Otizm Merkezi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Zeybek, "Biz yerel seçimlere giderken bizi beş tane televizyon veriyordu. Ama artık Tele1 yok, KRT de yok, Flash da yok. Artık o televizyonlar kayyum eline geçti ya da el değiştirdi; artık muhalefetin sesini vermiyorlar. Muhalefet olarak biz sesimizi ancak alanlarda ve meydanlarda duyurabiliyoruz" dedi.

Fethiye Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik hizmet vermesi amacıyla inşa ettiği Niyazi Mete Otizm Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katıldığı törenle açıldı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, sosyal yaşam merkezlerinin yalnızca hizmet sunan yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli alanlar olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin halkın sosyal ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarının artarak sürmesi gerektiğini vurgulayan Zeybek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Engelli bir annenin bütün hayatı engelli çocuğuyla birlikte doğar; onun doğumuyla başlar, onun ölümüne kadar sürer. ve bütün annelerin duası çocuklarından önce ölmemektir. O nedenle burada yapılan hizmet ve yatırım, Allah katında olduğu gibi bütün insanlar katında da çok kıymetlidir. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Son derece hayırlı bir iş yaptınız.

"Sesimizi alanlarda ve meydanlarda duyurabiliyoruz"

Biz yerel seçimlere giderken bizi beş tane televizyon veriyordu. Ama artık Tele1 yok, KRT de yok, Flash da yok. Artık o televizyonlar kayyum eline geçti ya da el değiştirdi; artık muhalefetin sesini vermiyorlar. Muhalefet olarak biz sesimizi ancak alanlarda ve meydanlarda duyurabiliyoruz. Bugün Türkiye'de sokağa çıkma cesaretini gösteren, mitinglerini, eylemlerini kitlesel olarak yapmayı başaran tek siyasal partinin genel başkan yardımcısı olarak sizin karşınızdayız."

CHP'nin 80'inci mitinginin Denizli'de yapıldığını ifade eden Zeybek, şunları dile getirdi:

"Denizli'de sıfır derece sıcaklıkta, yağmur altında yaptık. Siz 100 bin insanın, yarısı kadın, 100 bin insanın iki saat boyunca yağmur altında ayakta durmasını ve beklemesini görmüşseniz, bu millete hizmet etmek için gece gündüz çalışmak zorunda olduğumuzu bir an olsun unutmayacağız arkadaşlar.

"Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda istiyoruz"

Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bin İstiklal Abidesi Muğla, sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığını görüyor. Fethiye bundan sonra hep halkçı, toplumcu ve kamucu yönetim anlayışıyla yönetilecek. Öyle güzel işler yapacaksınız ki Seydikemer'dekiler de bu hizmetlere ulaşmak için bir siyasal değişikliğe gidecekler, tercih değişikliğine gidecekler. Ama yerel yönetimlerden başlayan çalışma azmimiz ve kararlılığımız, bizim ısrarla ve inatla savunduğumuz gibi, 15 buçuk milyon oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda istiyoruz. Cezaevinde tutulan başkanlarımızı yanımızda istiyoruz. Bu içinden geçtiğimiz farklı zaruretten kurtulmak için on altı bin liraya muhtaç edilen, şimdi utanmadan yirmi bin liraya çıkardıkları ve on altı buçuk milyon emekliye reva gördükleri bu adaletsizliği gidermek için sandığı milletin önüne istiyoruz. Sandık bu milletin önüne gelecek, seçim tarihi parlamentodan çıkacak ve biz gerçek kaynakların halktan yana nasıl kullanıldığını göreceğiz."

"Kazancınızın bir bölümünü bu tür sosyal projelere ayırın"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı konuşmada, Muğla ve Fethiye'deki yatırımları anlattı, yerel yönetim olarak sosyal hayata, üretime ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlere kesintisiz devam edeceklerini kaydetti. Aras konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Belediye, yerel yönetim olarak kendine biçilen rolün çok daha ötesine geçip hem sosyal hayata hem ekonomik hayata hem üretime hem bir taraftan dezavantajlı gruplara ve eşitsizliklere karşı da her türlü yatırımı durmadan, dinlenmeden yapmaya devam ediyor. Bu kentten kazanan, bu kentte doyan, bu kentte iş sahibi olan ve gerçekten de bu kentte iş adamı, iş insanı olan herkesin karınca kararınca bu kentte sosyal hayata, ekonomik hayata, fakir fukaraya hizmet edecek eserlere bütçe ayırması gerekiyor. Bu lazım, bu şart. Arkadaşlar, kefenin cebi yok. O yüzden ben buradan Niyazi Mete şahsında kendisine çok teşekkür ediyorum. Daha nice para kazanan, bu kentin kaynaklarından gerçekten nemalanan büyük iş adamlarına, iş insanlarına, insanlara sesleniyorum. Arkadaşlar, lütfen kazancınızın bir bölümünü bu tür sosyal projelere ayırın ve bu vesileyle tekrar Sayın Niyazi Mete'ye şükranlarımızı hep birlikte sunuyoruz.

Üniversite öğrencilerine ulaşımı bir lira yapmakla arkadaşlar, şu anda Muğla'da 40 bin öğrenciye neredeyse ayda en az 3 bin lira ceplerinde kalmasını sağlayan bir proje ürettik. ve bunu düşünün; kırk bin öğrenci, 40 bin aile demek. ve bizim de çocuğumuz başka ile gittiğinde keşke ulaşım bir lira olsa öğrencilerimiz için. Bunu yapan yerel yönetimdir arkadaşlar. Belediyecilik budur bana göre. Halktan aldığını halka geri vermektir. Bunun gibi sosyal projeler çok çok önem taşımaktadır. Daha da fazla yapacağız."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yapmış oldukları yatırımları anlatarak, "Fethiye Belediyesi olarak geldiğimiz günden bu yana sadece yol, park yapmıyoruz ve sosyal projelerin bu bölgemize kazandırılması noktasında, çok özel çocuklarımızın bizlerle birlikte özel bir şekilde yaşayabilmeleri ve engelsiz bir şehir yaratabilme adına çok önemsediğimiz projelerin altına hep birlikte imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Niyazi Mete Otizm Merkezi'nin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.