CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten Büyükçekmece Belediyesi'ne Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Büyükçekmece Belediyesi'nin 2015-2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesinin istenmesine tepki gösterdi.
Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hiçbir somut delile ulaşamıyor. Hukukun, adaletin ve vicdanın gerektirdiği şekilde hareket etmek yerine; belediyelerimiz üzerinden sahte delil üretmeye çalışıyorlar. Büyükçekmece Belediyemizden 2015-2025 yılları arasındaki tüm inşaat ruhsatlarını istemelerinin tek nedeni bu: Gerçeği değil, kendi kurmak istedikleri algıyı belgelemek. Bizler gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Halkımız adına adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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