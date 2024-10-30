CHP Genel Başkan Yardımcısından Ahmet Özer Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili "Bu operasyon, millet iradesine yönelik bir girişimidir. Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in yanındayız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, X hesabından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah evinden gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görevler yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar akademik çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, değeli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Bu operasyon, millet iradesine yönelik bir girişimidir. Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in yanındayız" ifadelerini kullandı.