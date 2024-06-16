CHP Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kabristan ziyareti yaptı.

16.06.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kabristan ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından kabristan ziyareti yaptı. Özel, Çatal ve Kırtık mezarlıklarında "Manisa Tarzanı" diye bilinen Ahmet Bedevi, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel, amcası Cevdet Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem, Cemil Çöllü, Manisa'da belediye başkanlığı yapmış olan Adil Aygül, Ersan Atılgan'ın kabirlerini ziyaret etti. Asker ve polis şehitliklerini de ziyaret eden Özel, dua edip karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabristan ve şehitlik ziyareti sonrasında ise Manisa Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nı ziyaret ederek burada  satıcılar, kurban kesimi yapan çalışanlar ile kurban kesimini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Özgür Özel, Kurban, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı
13:54 Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:43 Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 15:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement