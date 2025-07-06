CHP Genel Başkanı Özel'den, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."