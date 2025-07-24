CHP Genel Başkanı Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

24.07.2025 12:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sevr ile dayatılmak istenen, parçalanmış bir Türkiye yerine İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizin temellerini atan ulusal hafızamızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü, her yıl aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan her engeli, daha büyük bir dirençle aşma azmindeyiz.

Bu büyük kazanımın mimarları olan başta İsmet İnönü olmak üzere tüm heyet üyelerini, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle, ruhunuz şad olsun."

Daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Özel, Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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