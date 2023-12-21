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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ı kabul etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat\'ı kabul etti
21.12.2023 - 13:47,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Mat ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Mehmet Tüm eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ı kabul etti - Son Dakika
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