CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Onların ittifakının adı Cumhur İttifakı ama bunların karşısında çok daha güçlü bir ittifak var. O ittifakın içinde aslan sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı." dedi.
Silivri'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Özel, ilçede 44 yaşında genç bir adayları olduğunu söyledi. Özel, adaylarının Silivri'de doğup büyüyen, partinin dününde ve bugününde yer alan Bora Balcıoğlu olduğunu kaydetti.
Balcıoğlu'nun projelerinden söz eden Özel, vakıf üniversitelerinin kampüs kurması ve yatırım çekecek projelerle ilgili çalışmalarının göz doldurucu olduğunu kaydetti.
Özel, "Ben Bora başkana bakınca, Silivri'yi kısa sürede toparlayacak, yerel ve genel yönetimin ihmal ettiği bu kenti çok iyi noktaya getirecek bir belediye başkan adayı görüyorum." dedi.
İşsizlik oranlarına işaret eden Özel, genç işsizlik oranının yüzde 35'e yaklaştığını söyledi.
Özel, "Genç işsizliği demek umutsuzluk demek. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşayan gençlerin, dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması demek. Gerçek beka sorunu, 4 gençten 3'ünün zihninde bavulları toplamış olması demek. 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek istiyorum.' denmesi, gerçek beka sorunu demek." diye konuştu.
Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 90, kiraların ise yüzde 75 arttığını ifade eden Özel, İstanbul'da ortalama ev kirasının 20 bin liraya çıktığını söyledi.
Özel, "Böyle bir noktada öğrenci okutmak ya da emekli maaşıyla kirada kalmak, karnını doyurmak, yaşamak mümkün değil." dedi.
Karşılarında Cumhur İttifakı'nın bulunduğunu dile getiren Özgür Özel, şöyle konuştu:
"Bunlar korku ittifakı, kavga ittifakı. Depremzedeyi bile tehdit eden, 'Seçmezsen mahzun kalırsın.' diyen, Ordu'ya gidip 'Bana oy vermezsen doğal gaz yok.' diyen, Sakarya'ya gidip 'Hizmet alacaksan bize oy vereceksin.' diyen tehdit ittifakı. Onların ittifakının adı Cumhur İttifakı ama bunların karşısında çok daha güçlü bir ittifak var. O ittifakın içinde aslan sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Kürt'ü var, Türk'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var. Bu ülkeyi seven herkes var. Milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes var. Filenin Sultanları şampiyon olunca onlarla beraber ağlayan herkes var. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. Onların rengi yağmur bulutu rengi, koyu gri. Her geçen gün daha da koyulaşıyorlar, birbirlerine benziyorlar."
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