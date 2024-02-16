CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Dikili İlçe Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı. Özel, bu seçimde kurumsal ittifaklar olmadığını belirterek, geçen seçimlerde kazandıkları seçmenin hala yerinde durduğunu ve desteklerini istedi.

16.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ama başarılı olamadık." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Dikili İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özel, daha sonra Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "Halk buluşması" etkinliğinde konuşma yaptı.

Dikili'nin kendisi için çok anlamlı bir yer olduğunu vurgulayan Özel, "Dikili'de 11 kıymetli aday adayımız başvurdu. Hepsi bu göreve layıktı. Onların yarınlarda partimize, Dikili'ye katkıları olacak. Bizim için önemli olan memnuniyet anketiydi. Dikili memnuniyet anketinde bütün ilçeler içinde ilk 3'ün içindeydi. Ankete baktık ve 'Dikili'de konuşacak, tartışacak bir şey yok' dedik. En kısa konuştuğumuz ilçe Dikili idi. Çünkü belediye başkanımız yarım kalan işleri tamamlamış ve bunu sizlere iyi anlatmıştı. Ben kendisini ve ekibini kutluyorum." diye konuştu.

"Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok"

Özgür Özel, 2019'da seçime ittifakla girdiklerini ve onların desteğini aldıklarını dile getirdi.

Bu seçimlere ise kendi adaylarıyla girdiklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ama başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz, saygı duyduğumuz gerekçeleri var. Geçen seçimleri kazandığımız o seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen yüreğinde vatan millet sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan, saraya itirazı olan tek adam rejimine itirazı olan seçmen. Devlet Bahçeli'ye itirazı olan seçmen. O seçmen demokrat, Atatürkçü seçmen ve o seçmen hala Dikili'de, İzmir'de, Ankara'da hala İstanbul'da. Hala 81 ilde beraber."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve CHP Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz'e destek isteyen Özel, konuşmasının son bölümünde vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Cemil Tugay, Adil Kırgöz, Dikili, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement