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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla birlikte CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti. Özel, dikilen çınar ağacının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da var olacak bir simge olduğunu belirtti.

30.12.2023 - 10:51,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla birlikte CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Üyeleri ve Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı sporcuları ile birlikte parti genel merkezinin bahçesine çınar ağacı dikerek can suyunu verdi. Burada konuşan Özel, "Cumhuriyet'in 100' üncü yılını geride bıraktık. İkinci yüzyılın ilk yılına giriyoruz. Spor Kurulumuz, anlamlı yüzyıllarda bir ağaç dikerek, bir çınar dikerek etkinlik yapıyor. Şimdi bahçemize Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk ağacını dikeceğiz. 19 Mayıs 2019'da dikilen çınar orada duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi, çokça söylediğimiz gibi ulu bir çınardır. Kökleri çok sağlam olan bir çınar. 100 yıllık bir çınar. Bundan sonraki yüz yıllarda da var olacak bir çınar" dedi.

Özel, Nazım Hikmet'e atıfta bulunarak, "Ağaçların tek ve hür olması önemli ama bir orman gibi kardeşçesine birlikte yaşamak da önemli. Şimdi siyasette çok konuşuluyor; 'Tek ve hür mü olacağız' diye. Elbette her birimiz tek ve hür olacağız ama başarılı olabilmek için bir orman çokluğunda olmak lazım. 31 Mart seçimleri, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hepimizin en önemli sınavı. Ben bütün Cumhuriyetçileri, bütün Atatürkçüleri, bu ülkeyi seven herkesi, bu ülkedeki bütün demokratları ve iyi insanları bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i sevenler ilk zaferi 31 Mart seçiminde hep birlikte kazansınlar. Onu ümit ederek bu çınar ağacımızı hep birlikte dikiyoruz" diye konuştu. (DHA)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti
Kaynak: DHA
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