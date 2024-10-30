CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Ahmet Özer\'in Gözaltına Alınmasıyla İlgili Açıklama

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühüyle göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar temelsizdir. Bu yaşananlar, son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne de size teslim oluruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "'PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında", Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Özel'in açıklaması şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühüyle göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar temelsizdir. Bu yaşananlar, son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne de size teslim oluruz."