CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü Mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla basının özgürlüğünün demokrasi için önemli olduğunu vurguladı ve gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir ülke için mücadele edeceklerini belirtti.

03.05.2024 11:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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