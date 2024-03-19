CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Pençe Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Özgür Özel, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve yaralanan askerler için X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum."