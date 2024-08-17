CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden oyuncu Tuncay Akça için taziye mesajı yayınladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim 'Hababam Sınıfı' film serisinde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan değerli sanatçımız Tuncay Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuncay Akça için taziye mesajı - Son Dakika
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