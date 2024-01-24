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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 yıl önce suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayınladı. Özel, Okkan'ı ölümünün 23'üncü yılında saygı ve minnetle anıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan\'ı anma mesajı yayınladı
24.01.2024 - 16:54,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 23'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 yıl önce suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayınladı. Özel'in bugün X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 23'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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