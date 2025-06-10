CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Taziyelerini Kabül Etti

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninin ardından, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile taziyeleri kabul etti, Özel'e, eşi Didem Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP'nin Manisa Milletvekilleri de eşlik etti. Özel, üç gün boyunca taziyeleri Manisa'da kabul edecek.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler, Fatih Sergi Salonu'nda kabul ediliyor.

Taziye sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Özel'in eşi Didem Özel ile CHP'nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

Taziyeye, Manisalı yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok siyasi partiden isim de katıldı. CHP'nin tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla il ve ilçe belediye başkanlarının bazıları da taziyede bulundu.

Vali Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefonda görüştürdü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Özel ve Zeyrek'in ailesine taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Vali Özkan taziyesinin ardından Özel ve Nurcan Zeyrek'i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefonda görüştürdü.

CHP Lideri Özel'in annesi ve babası da taziyeye katılanlar arasında yer aldı.

Taziye kabulu yarın ve perşembe günü de aynı yerde devam edecek. CHP Genel Başkanı Özel, üç gün boyunca taziyeleri Manisa'da kabul edecek. Taziye programının yarın saat 13.30'da başlaması planlanıyor.