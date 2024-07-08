CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'da Sol İttifak'ın zaferini kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutladı. Özel, "İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak'ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel'in açıklaması şöyle:
"Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum."
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