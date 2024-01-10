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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gazeteciler baskılarla boğuşmaya devam ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gazeteciler baskılarla boğuşmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, gazetecilerin baskılarla, soruşturmalarla ve tutuklamalarla mücadele etmeye devam ettiğini belirtti. Özel, basının yeniden 4. güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmesi ve eleştirebilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gazeteciler baskılarla boğuşmaya devam ediyor
10.01.2024 - 11:33,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında; "Gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Özel, X hesabından paylaştığı mesajında imzası ile CHP logosunun yer aldığı "Çalışan Gazeteciler Günü 10 Ocak 2024" yazılı bir görsele de yer verdi.

Özel'in mesajı şöyle:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir."

Kaynak: ANKA
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Gazeteciler Günü, Politika, Güncel, Son Dakika

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