Anka Haber Ajansı 14 Ocak Çarşamba Gündemi

14.01.2026 09:00  Güncelleme: 10:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün birçok etkinliğe katılarak aktif bir gün geçiriyor. KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile görüşecek, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' eylemine katılacak. Ayrıca, TBMM ve çeşitli diğer etkinlikler de gündemde.

09.30 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile görüşecek. Özel, Beşiktaş'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - İSTANBUL)

09.30 - TBMM'de Yeni Yol grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

09.30 - Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB MMO Kültür Merkezi'nde "Tarım ve Gelecek" Sempozyumu yapılacak. Etkinlik kapsamında, Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödül Töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

09.45 - Martı Tag İzmir, "Paylaşımlı yolculuğun hayata geçirilmesi" için Fuar Basmane kapısında bir araya gelerek basın açıklaması düzenleyecek ve ardından toplanan 48 bin imzayı UKOME'ye teslim edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, Kasım 2025 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verileri ile dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - 12.00 - Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki odasında 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a silahlı saldırı düzenleyen savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan mevcutlu olarak Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ne götürülecek. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi saldırıya ilişkin açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 11.30 - KESK, "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" sloganıyla Türkiye genelinde iş bırakacak. KESK üyeleri, Ankara'da Milli Kütüphane'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İstanbul'da Laleli'den Beyazıt Meydanı'na, İzmir'de Konak YKM'den eski Sümerbank önüne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL - ANKARA - İZMİR)

11.30 - Türkiye Kamu-Sen, "Ücrette Adalet, Vergide Hakkaniyet talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- - ANKARA)

12.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Atış Yapı ve ilişkili projelerde yaşanan mağduriyetlere ilişkin hak sahipleri Ümraniye - Katılım Evim Genel Merkez önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yılında Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenleyeceği programla anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2024 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporları görüşülecek. (ANKARA)

14.30 - Türk Eğitim Vakfı'nın destekçilerinden, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Safiye Ayla, ölümünün 28. yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde Kartal Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Hakim Aslı Kahraman için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak. (ABU DABİ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

