Anka Haber Ajansı 14 Ocak Çarşamba Gündemi

09.30 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile görüşecek. Özel, Beşiktaş'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - İSTANBUL)
09.30 - TBMM'de Yeni Yol grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
09.30 - Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB MMO Kültür Merkezi'nde "Tarım ve Gelecek" Sempozyumu yapılacak. Etkinlik kapsamında, Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödül Töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)
14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - Atış Yapı ve ilişkili projelerde yaşanan mağduriyetlere ilişkin hak sahipleri Ümraniye - Katılım Evim Genel Merkez önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yılında Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenleyeceği programla anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2024 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporları görüşülecek. (ANKARA)
14.30 - Türk Eğitim Vakfı'nın destekçilerinden, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Safiye Ayla, ölümünün 28. yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
15.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde Kartal Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Hakim Aslı Kahraman için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak. (ABU DABİ)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 14 Ocak Çarşamba Gündemi - Son Dakika
