CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, ziyaretin ertelenme nedeninin Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

24.05.2024 12:42
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(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi - Son Dakika
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