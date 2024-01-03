19:58 • •
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi - Son Dakika