CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin'i tanıma açıklamasını memnuniyetle karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum" dedi.
Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Özel, zirveye katılan İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Sanchez ile fotoğrafını paylaştı. Özel, şunları kaydetti:
"İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum."
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
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