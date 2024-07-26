CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in TRT ekibine saldırısını lanetledi

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.