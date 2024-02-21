CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu tebrik etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN\'ın ilk uçuşunu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Özel, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN'ın ülkemize hayırlı olmasını diledi.

21.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

TUSAŞ, Havacılık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu tebrik etti - Son Dakika
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