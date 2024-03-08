CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınların Özgürlüğünü Kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."