CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınların Özgürlüğünü Kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınların Özgürlüğünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların özgürlüğünü kutladı.

08.03.2024 11:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınların Özgürlüğünü Kutladı - Son Dakika

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