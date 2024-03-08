CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınların Özgürlüğünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Lideri Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
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Kosova Ligi temsilcilerinden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren Futbol Kulübü Başkanı Valon Osmani ve beraberindeki heyet tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk maçı düzenlemek için de anlaştılar.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş'un da takip ettiği maç sonrası, polisler ve engelli bireyler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkan, kadınların toplumsal değer zincirinin oluşumuna öncülük ettiğini vurgulayarak, istikbale güvenle bakmayı sağladıklarını belirtti. Ayrıca, kadınların demokrasi ve insan hakları standartlarının yükselmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
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