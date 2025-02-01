(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "CHP Engellilik Çalıştayı"na katıldı. Özel, daha sonra ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar'ı İzmir Göztepe'deki evinde ziyaret etti. Özel, ziyaretten sonra İzmir'de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanser Tedavisi Gören Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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